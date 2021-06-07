17 % من عينات العسل في عسير غير مطابقة للمواصفات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية، استقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير، خلال مايو الماضي 319 عينة من الأغذية المختلفة. وبلغ عدد العينات المطابقة 257 عينة بنسبة 81%، وعدد العينات غير المطابقة 62 بنسبة 19%، كما جرى فحص 233 عينة من العسل، ووصلت نسبة العينات المطابقة فيها إلى 83%، ونسبة العينات غير المطابقة نحو 17%، فيما بلغ عدد العينات التي تم الكشف عليها في قسم الميكروبيولوجي 86 عينة، ونسبة العينات المطابقة 74%، في حين نسبة العينات غير المطابقة بلغت 26%.



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