شكرا لقرائتكم خبر رصد 83 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق (توكلنا) خلال 1373 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت تجارية مخالفة. وتلقى مركز البلاغات (940) بالأمانة 21 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق (توكلنا) ومبادرة (ممتثل)، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات (940).

من جهة أخرى أكملت الأمانة استعداداتها لزراعة مليون شجرة وزيادة المسطحات الخضراء في مختلف مدن ومحافظات المنطقة خلال السنوات الثلاث القادمة، عبر وضع خطة استراتيجية ضمن برنامج (شرقية خضراء).

وأوضحت الأمانة أنها زرعت خلال الموسم الأول من العام الحالي 2021م، كمية من الأشجار المتنوعة، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى تنويع الغطاء النباتي وتعزيز الأثر الجمالي للمنطقة كما يمثل التشجير عامل جذب سياحي للمنطقة ويسهم في استدامة المدن من الناحية الاقتصادية والبيئية ويدعم برامج جودة الحياة وأنسنه المدن وتحسين المشهد الحضري، والذي يأتي تماشيا مع التوسع العمراني وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

الموسم الأول لشرقية خضراء:

317،000 شجرة من أشجار

