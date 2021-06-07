شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1161 إصابة بكورونا وشفاء 1216 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة ضمن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,161 حالة مؤكدة وتعافي 1,216 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9,376 حالة منها 1,579 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 458,707 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 441,860 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 15 حالة ليصل الإجمالي إلى 7,471 حالة، إضافة إلى إجراء 86,073 فحصا مخبريا.

وحثت الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

458,707 الإصابات

441,860 المتعافون

9,376 الحالات النشطة

7,471 الحالات الحرجة

86,073 الفحوص المخبرية

1,579 الحالات الحرجة