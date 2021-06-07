اخبار السعوديه

تسجيل 1161 إصابة بكورونا وشفاء 1216 حالة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1161 إصابة بكورونا وشفاء 1216 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة ضمن إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,161 حالة مؤكدة وتعافي 1,216 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9,376 حالة منها 1,579 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 458,707 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 441,860 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 15 حالة ليصل الإجمالي إلى 7,471 حالة، إضافة إلى إجراء 86,073 فحصا مخبريا.

وحثت الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

458,707 الإصابات

441,860 المتعافون

9,376 الحالات النشطة

7,471 الحالات الحرجة

86,073 الفحوص المخبرية

1,579 الحالات الحرجة

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 1161 إصابة بكورونا وشفاء 1216 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا