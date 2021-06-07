10 روبوتات ذكية تعقم المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 10 أجهزة «روبوت ذكي» للمساهمة في أعمال التعقيم بالمسجد الحرام.

وتعمل الأجهزة بنظام تحكم مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات تسهم في سلامة البيئة وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم.

ويعمل الروبوت الواحد من 5 - 8 ساعات دون تدخل بشري، بسعة تخزين 23.8 لترا من المواد المعقمة، بمعدل استهلاك لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 م2.