10 روبوتات ذكية تعقم المسجد الحرام

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وتعمل الأجهزة بنظام تحكم مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات تسهم في سلامة البيئة وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم.
ويعمل الروبوت الواحد من 5 - 8 ساعات دون تدخل بشري، بسعة تخزين 23.8 لترا من المواد المعقمة، بمعدل استهلاك لترين كل ساعة، للقضاء على البكتيريا في مساحة 600 م2.
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