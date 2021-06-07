إغلاق 53 منشأة مخالفة للاحترازات بجدة

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وأوضحت الأمانة أنها نفذت أمس الأول 4140 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق المنشآت المخالفة.
وبينت أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 95 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأكدت تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي.
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