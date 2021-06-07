مبادرات نوعية للوقف الصحي خلال جائحة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ صندوق الوقف الصحي 12 مبادرة نوعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أسهمت في التخفيف من الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا. كما اشتملت المبادرات على دعم 23 بحثا طبيا متخصصا في علاج كورونا، وكذلك إنشاء مستشفيات ميدانية في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بسعة 550 سريرا، واستحداث 120 وحدة عناية مركزة في 4 مستشفيات، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية لرجال الأمن، ودعم تأسيس مركز اتصال التطوع الصحي، وتوفير الاحتياجات الطبية للمحاجر الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية للممارسين الصحيين العاملين في خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، إضافة لمبادرة توزيع 5 ملايين كمامة على الأسر المحتاجة. أبرز المبادرات: الغسيل الكلوي العادي والمتنقل للمرضى 27,292 عدد الجلسات. نقل المرضى خلال فترة منع التجول 14,000 عدد الرحلات. خدمات الرعاية المنزلية 40,550 مريضا استفادوا منها بمختلف أنحاء المملكة. العيادات المتنقلة 95,000 شخص استفادوا منها في الأحياء المكتظة بالسكان.

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