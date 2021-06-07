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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ ، اليوم الاثنين ، قراراً بتمديد تكليف مدير تعليم محافظتي حوطة بني تميم والحريق، إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن بن جميل حتى 21 / 4 / 1444هـ.
فيما ثمّن "الجميل" لوزير التعليم والمسؤولين بالوزارة هذه الثقة الكريمة، متمنياً أن يسهم مع زملائه منسوبي التعليم في رفع مستوى التعليم، والتوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة وتقديم ما يخدم الدين، ثم المليك والوطن.
تمديد تكليف "الجميل" مديراً لتعليم حوطة بني تميم والحريقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-07
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ ، اليوم الاثنين ، قراراً بتمديد تكليف مدير تعليم محافظتي حوطة بني تميم والحريق، إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن بن جميل حتى 21 / 4 / 1444هـ.
فيما ثمّن "الجميل" لوزير التعليم والمسؤولين بالوزارة هذه الثقة الكريمة، متمنياً أن يسهم مع زملائه منسوبي التعليم في رفع مستوى التعليم، والتوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة وتقديم ما يخدم الدين، ثم المليك والوطن.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
09:32 PM
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ ، اليوم الاثنين ، قراراً بتمديد تكليف مدير تعليم محافظتي حوطة بني تميم والحريق، إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن بن جميل حتى 21 / 4 / 1444هـ.
فيما ثمّن "الجميل" لوزير التعليم والمسؤولين بالوزارة هذه الثقة الكريمة، متمنياً أن يسهم مع زملائه منسوبي التعليم في رفع مستوى التعليم، والتوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة وتقديم ما يخدم الدين، ثم المليك والوطن.
، تمديد تكليف "الجميل" مديراً لتعليم حوطة بني تميم والحريق ،
المصدر : الخليج 365
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