محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ شاكر عويض السلمي، والد كل من سكرتير مدير العمادة والدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز عبدالله شاكر وعتيق شاكر وسلطان شاكر والإعلامي نجم السلمي ونظرًا للظروف الراهنة يتقبل العزاء على هاتف ابنه عبدالله: 0500336855. 07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 09:41 PM "السلمي" إلى رحمة الله "السلمي" إلى رحمة الله انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ شاكر عويض السلمي، والد كل من سكرتير مدير العمادة والدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز عبدالله شاكر وعتيق شاكر وسلطان شاكر والإعلامي نجم السلمي ونظرًا للظروف الراهنة يتقبل العزاء على هاتف ابنه عبدالله: 0500336855. الكلمات المفتاحية ، "السلمي" إلى رحمة الله ،

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