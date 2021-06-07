شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير قطان يصل إلى رواندا في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، إلى كيغالي عاصمة رواندا، اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها فخامة رئيس رواندا ووزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار كيغالي الدولي، المدير العام لإدارة آسيا والمحيط الهادي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الراوندية فيليب كارينزي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا والغير مقيم لدى جمهورية روندا جمال مدني.