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العيبان يبحث مجالات التعاون الدفاعي والأمن مع وزير خارجية بريطانيا

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، اليوم، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، بما في ذلك سير عمل اللجان المشتركة وسبل تعزيزها في مجالات التعاون الدفاعي والأمني والسياسي في إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية البريطانية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين.

فيما حضره من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين البريطانيين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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