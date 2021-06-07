شكرا لقرائتكم خبر عن العيبان يبحث مجالات التعاون الدفاعي والأمن مع وزير خارجية بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، اليوم، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، بما في ذلك سير عمل اللجان المشتركة وسبل تعزيزها في مجالات التعاون الدفاعي والأمني والسياسي في إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين.

فيما حضره من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين البريطانيين.