- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم مميزات جديدة لسماعات إيربودز AirPods في مؤتمر أبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مميزات جديدة لسماعات إيربودز AirPods في مؤتمر أبل
تحسن العثور على السماعات المفقودة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت شركة أبل عن مميزات جديدة لسماعات إيربودز AirPods.
والمميزات التي أعلنتها أبل في مؤتمر اليوم الاثنين، تشمل:
مزايا:
– ميزة “تعزيز المحادثة” لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل سمعية “خفيفة” في سماع المحادثات بوضوح.
– نطق التنبيهات الهامة.
– تحسين العثور على السماعات المفقودة من خلال Find My.
قراءة النصوص:
ومن المنتظر أن تساعد سماعات AirPods ضعاف السمع من خلال خاصية Boost التي ستركز الصوت على الشخص المتكلم لترفع من صوته.
كما أعلنت عن ميزة جديدة قادمة مع iOS 15، وهي قراءة النصوص من الصور في الوقت الفعلي وتحليلها، بحيث لو كان هناك اسم مطعم يظهر لك مباشرة على الخريطة أو عرض بيانات التواصل مع المطعم.
شارك الخبر
شارك الخبر