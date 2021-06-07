شكرا لقرائتكم تعليم تبوك يعتمد 65 مدرسة لتعليم الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07
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تعليم تبوك يعتمد 65 مدرسة لتعليم الكبار
في مختلف المراحل الدراسية
متابعات الخليج 365 - واس
تستعد الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة في إدارتي تعليم الكبار للبنين والبنات، لإعلان أسماء المرشحين والمرشحات للعمل بمدارس تعليم الكبار “بنين وبنات” إلكترونيًّا للعام الدراسي المقبل 1443هـ.
43 مدرسة:
وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار في تعليم تبوك الدكتور خلف الفاضلي أن عدد المدارس الليلية للكبار في المنطقة يبلغ 43 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية، فيما يصل عدد مدارس الكبيرات 22 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية .
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