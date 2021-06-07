تعليم تبوك يعتمد 65 مدرسة لتعليم الكبار 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - واس

تستعد الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة في إدارتي تعليم الكبار للبنين والبنات، لإعلان أسماء المرشحين والمرشحات للعمل بمدارس تعليم الكبار “بنين وبنات” إلكترونيًّا للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

43 مدرسة:

وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار في تعليم تبوك الدكتور خلف الفاضلي أن عدد المدارس الليلية للكبار في المنطقة يبلغ 43 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية، فيما يصل عدد مدارس الكبيرات 22 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية .

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