أمير مكة ونائبه يطلعان على مهام الأمن الصناعي في حماية المنشآت

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كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في الإمارة بجدة، مدير التحريات الإدارية بالمنطقة المعين حديثا، سالم السبالي.
وهنأ الأمير بدر بن سلطان، السبالي بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
إلى ذلك استقبل نائب أمير منطقة مكة، مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة المعين حديثا مازن الحملي.
وهنأ الحملي بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
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