شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة ونائبه يطلعان على مهام الأمن الصناعي في حماية المنشآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة، على مهام الأمن الصناعي في حماية المنشآت الصناعية والحفاظ على سلامتها، وذلك خلال استقبال المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، العميد محمد الهبدان، يرافقه أمين عام الهيئة العقيد مهندس عادل العتيبي.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في الإمارة بجدة، مدير التحريات الإدارية بالمنطقة المعين حديثا، سالم السبالي.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، السبالي بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

إلى ذلك استقبل نائب أمير منطقة مكة، مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة المعين حديثا مازن الحملي.

وهنأ الحملي بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.