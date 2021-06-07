خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضيا بوزارة العدل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بترقية وتعيين 160 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء. وسأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل، وتطبيق أحكام الشرع الحنيف. إلى ذلك أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، أمس الأول برئيس وزراء جمهورية موريشيوس برافيند كومار جوغنوث. وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته له ولأسرته في وفاة والده أنيرود جوغنوث رئيس الوزراء السابق. من جهته، عبر رئيس وزراء جمهورية موريشيوس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وعلى دعم حكومة المملكة لبلاده في مختلف المجالات.

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