شكرا لقرائتكم خبر عروض رقمية لمشاريع مكة التنموية خلال 14 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي (بناء الإنسان وتنمية المكان)، والذي يدشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بحضور نائبه بدر بن سلطان وعدد من الأمراء والوزراء الأربعاء المقبل في قبة جدة.

ويشمل المعرض عروضا عن المشاريع التنموية في المنطقة خلال 14 عاما، كما يتضمن عددا من الفعاليات، منها تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز وجوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟، إضافة إلى أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي. وستشهد أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي وجود علماء محليين ودوليين متخصصين في المجال الرقمي، كما ستحظى بمشاركة جامعات المنطقة الحكومية والأهلية. وسيعمل المشاركون، جهات وأفرادا، على إثراء التحول الرقمي، وتعزيز منظومة التحول الرقمي في مدن المنطقة ومحافظاتها، وذلك عبر حوارات ودورات تدريبية، وسيركز المشاركون والبالغ عددهم 90 مشاركا ومشاركة على وضع خطوات وخطط وبرامج تدعم التحول الرقمي في مجالات الحج والعمرة، والسياحة والترفيه، والخدمات، كما ستقام جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى جوانب عدة من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، كذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.

ودعت إمارة المنطقة أهالي وزوار المنطقة لزيارة المعرض والذي سيفتح أبوابه للجمهور على فترتين صباحية ومسائية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا.

المعرض يضم:

