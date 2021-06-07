ولي العهد يبحث تعزيز أمن واستقرار المنطقة مع وزير خارجية بريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في مكتبه بنيوم، أمس، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي. فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين.

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