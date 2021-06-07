، "دعوة صامطة" تحذِّر من استغلال الجماعات الإرهابية أموال التبرعات ،

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تنفِّذ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة برنامج الكلمات الدعوية حول بيان رئاسة أمن الدولة في التحذير من جمع التبرعات، وذلك مساء يومَي الاثنين والثلاثاء بسلسلة من الكلمات الدعوية التوعوية، يقدمها نخبة من الدعاة عن بُعد، وفي جوامع ومساجد المحافظة.
وصرّح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي، بأن هذه الكلمات الدعوية التوعوية تنفَّذ ضمن المناشط والبرامج التي تنفِّذها جمعية الدعوة، وبمتابعة مباشرة من مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، مواكبة لجهود وزارة الشؤون الإسلامية الدعوية والتوعوية، وتزامنًا مع بيان رئاسة أمن الدولة التحذيري، وتماشيًا مع تعليمات الدولة -أيدها الله- في أن تكون التبرعات وفق المنصات الرسمية للتبرع لضمان وصولها لمستحقيها.
وقال "المدخلي" إن الكلمات سوف تشمل الحديث عن حماية العمل الخيري من استغلال الجماعات والحزبية والإرهابية، والتبرع الآمن نماء وعطاء "منصة إحسان أنموذجًا"، والأصول الشرعية لنظام العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، وصور من استغلال الجماعات الإرهابية للتبرعات.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 09:02 PM
تزامنًا مع بيان "أمن الدولة" عن ضرورة حماية العمل الخيري بالسعودية"دعوة صامطة" تحذِّر من استغلال الجماعات الإرهابية أموال التبرعات
تنفِّذ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة برنامج الكلمات الدعوية حول بيان رئاسة أمن الدولة في التحذير من جمع التبرعات، وذلك مساء يومَي الاثنين والثلاثاء بسلسلة من الكلمات الدعوية التوعوية، يقدمها نخبة من الدعاة عن بُعد، وفي جوامع ومساجد المحافظة.
وصرّح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي، بأن هذه الكلمات الدعوية التوعوية تنفَّذ ضمن المناشط والبرامج التي تنفِّذها جمعية الدعوة، وبمتابعة مباشرة من مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، مواكبة لجهود وزارة الشؤون الإسلامية الدعوية والتوعوية، وتزامنًا مع بيان رئاسة أمن الدولة التحذيري، وتماشيًا مع تعليمات الدولة -أيدها الله- في أن تكون التبرعات وفق المنصات الرسمية للتبرع لضمان وصولها لمستحقيها.
وقال "المدخلي" إن الكلمات سوف تشمل الحديث عن حماية العمل الخيري من استغلال الجماعات والحزبية والإرهابية، والتبرع الآمن نماء وعطاء "منصة إحسان أنموذجًا"، والأصول الشرعية لنظام العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، وصور من استغلال الجماعات الإرهابية للتبرعات.
، "دعوة صامطة" تحذِّر من استغلال الجماعات الإرهابية أموال التبرعات ،
المصدر : الخليج 365
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