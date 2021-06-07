محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى عدم تأكد واشنطن من جاهزية طهران للوفاء بالتزاماتها قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين: "إن أمريكا لا تزال تجهل إذا كانت إيران تريد فعلاً العودة إلى احترام التزاماتها في الاتفاق النووي". وأضاف "بلينكن" خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن: "من غير الواضح بعد ما إذا كانت إيران تريد، وما إذا كانت جاهزة للقيام بما هو مطلوب للعودة إلى احترام الاتفاق، ولا نزال نختبر الاقتراح"، وفقًا لـ"فرانس 24". وتستأنف الجلسة السادسة -وربما الأخيرة- من المحادثات نهاية الأسبوع الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 08:58 PM أشار إلى عدم تأكد واشنطن من جاهزية طهران للوفاء بالتزاماتها "بلينكن": لا نزال نجهل إذا كانت إيران جادة في احترام الاتفاق النووي "بلينكن": لا نزال نجهل إذا كانت إيران جادة في احترام الاتفاق النووي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين: "إن أمريكا لا تزال تجهل إذا كانت إيران تريد فعلاً العودة إلى احترام التزاماتها في الاتفاق النووي". وأضاف "بلينكن" خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن: "من غير الواضح بعد ما إذا كانت إيران تريد، وما إذا كانت جاهزة للقيام بما هو مطلوب للعودة إلى احترام الاتفاق، ولا نزال نختبر الاقتراح"، وفقًا لـ"فرانس 24". وتستأنف الجلسة السادسة -وربما الأخيرة- من المحادثات نهاية الأسبوع الجاري في العاصمة النمساوية فيينا. الكلمات المفتاحية

، "بلينكن": لا نزال نجهل إذا كانت إيران جادة في احترام الاتفاق النووي ،

المصدر : الخليج 365

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