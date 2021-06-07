محمد بن مسعود - الدمام - بلغت قيمة الأرض أكثر من 8.7 ملايين ريال أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنها أنهت تصفية إجراءات الإفراغ لأرض مساهمة "رمادا بلازا" بالمدينة المنورة. وقالت تصفية عبر حسابها على موقع تويتر: "بلغت قيمة أرض مساهمة رمادا بلازا (8،730،000) ريال، وسيتم الصرف قريباً". 07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 08:20 PM بلغت قيمة الأرض أكثر من 8.7 ملايين ريال "المساهمات العقارية" تنهي تصفية إجراءات الإفراغ لـ"رمادا بلازا" "المساهمات العقارية" تنهي تصفية إجراءات الإفراغ لـ"رمادا بلازا" أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنها أنهت تصفية إجراءات الإفراغ لأرض مساهمة "رمادا بلازا" بالمدينة المنورة. وقالت تصفية عبر حسابها على موقع تويتر: "بلغت قيمة أرض مساهمة رمادا بلازا (8،730،000) ريال، وسيتم الصرف قريباً". الكلمات المفتاحية ، "المساهمات العقارية" تنهي تصفية إجراءات الإفراغ لـ"رمادا بلازا" ،

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