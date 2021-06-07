نائب رئيس هيئة الأركان يستقبل الإرياني لبحث مستجدات الأزمة اليمنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف، الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني.

الأزمة اليمنية:

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود الإعلامية عن الأزمة اليمنية، وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ومنها مأرب تحديدًا، وجهود قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الجيش الوطني اليمني في تحرير الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب، وعودة اليمن إلى محيطه وحاضنته العربية.

مواقف سعودية مشرفة:

وأوضح الوزير الإرياني خلال اللقاء أن اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي لن ينسى المواقف الأخوية المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ فهذه الجهود محل احترام وتقدير الشعب اليمني، وسيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.



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