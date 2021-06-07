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الجبير يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير خارجية بريطانيا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

الجبير يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير خارجية بريطانيا

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الاثنين، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

بحث العلاقات التاريخية:

واستعرض عادل الجبير ودومينيك راب العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

 المستجدات الإقليمية والدولية:

كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

الجبير يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير خارجية بريطانيا - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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