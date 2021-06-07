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شكرا لقرائتكم الجبير يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير خارجية بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07
الجبير يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير خارجية بريطانيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الاثنين، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.
بحث العلاقات التاريخية:
واستعرض عادل الجبير ودومينيك راب العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.
المستجدات الإقليمية والدولية:
كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.
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