الجبير يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير خارجية بريطانيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الاثنين، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

بحث العلاقات التاريخية:

واستعرض عادل الجبير ودومينيك راب العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

المستجدات الإقليمية والدولية:

كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.



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