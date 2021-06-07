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المملكة تعزي في ضحايا حادث تصادم قطاري باكستان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

المملكة تعزي في ضحايا حادث تصادم قطاري باكستان

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية عن بالغ الأسى لحادث تصادم قطاري ركاب في إقليم السند جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وقوع قتلى ومصابين.

وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لأسر القتلى، ولجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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