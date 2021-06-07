التواصل الحكومي يطلق مشروع متحدثون لتطوير أداء المتحدثين الرسميين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - واس

أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، مشروع “متحدثون”، لتطوير مهارات المتحدثين الرسميين في الأجهزة الحكومية، والمحللين المتخصصين في المجالات الرائدة.

ركائز رؤية المشروع

وأوضح وكيل وزارة الإعلام للتواصل الدكتور عبدالله المغلوث، أن المشروع يقام للمرة الأولى، وترتكز رؤيته على الريادة في صناعة أدوات إعلامية متخصصة وتطويرها، ويحظى باهتمام مستمر من قبل معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

3 برامج تدريبية

وأشار إلى أن المشروع يتضمن 3 برامج تدريبية تتمثل في (مهارات القيادة، ومهارات الظهور الإعلامي، ومهارات التحدث للجمهور)، وتستمر 9 أسابيع، بواقع 4 ساعات يوميًا، وسط تطبيق كامل التعليمات والإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وأبان أن مشروع “متحدثون” يستهدف نحو 50 متحدثًا، منهم 30 من المتحدثين الرسميين في الأجهزة الحكومية، و20 من المحللين المتخصصين في المجالات الرائدة وهي: التعليم، والاقتصاد، والصحة، والتقنية، وتمكين المرأة، وجودة الحياة، والثقافة، والطاقة، لتعزيز وتجويد حضورهم الإعلامي.

يذكر أن مشروع “متحدثون” ينفذ بالتعاون بين مركز التواصل الحكومي وإحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال التدريب الإعلامي، والبروفيسور “وليام بارنيت” مدير البرنامج التنفيذي لماجستير إدارة الأعمال بجامعة “ستانفورد”.



شارك الخبر