أمطار غزيرة على الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الطائف

شهدت محافظة الطائف، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت أحياء قروى والخالدية ومعشى ومسرة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل عبر وسم “#الطايف_الان” مجموعة من الفيديوهات وثقوا من خلالها الأجواء في المحافظة أثناء هطول الأمطار.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الاثنين- بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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