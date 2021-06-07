الصحة تتيح تسجيل جرعات كورونا لمن حصلوا عليها بالخارج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة إتاحة التسجيل لجرعات لقاح كورونا لمن تلقوا التطعيم خارج المملكة، ورصدها في أنظمة وزارة الصحة وعكسها في تطبيق “توكلنا”.

الصحة وجرعات كورونا:

وصرحت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالقول : يمكنكم تسجيل جرعات لقاح كورونا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة في أنظمة وزارة الصحة وعكسها في تطبيق توكلنا، عبر الرابط

https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration/%C2%BB.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: “إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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