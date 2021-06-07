إغاثي الملك سلمان يجري 5 آلاف عملية لمصابين بـ العمى في باكستان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - واس

كشف الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على أكثر من 5 آلاف حالة وأجرى أكثر من 500 عملية جراحية وصرف 2,000 نظارة طبية، ضمن مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية باكستان الإسلامية، والذي يستمر حتى الـ 22 يونيو 2021م واستفاد منه العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

مشاريع إغاثية في باكستان

الجدير بالذكر أن المشروع يستهدف تشخيص 30,000 حالة مرضية، وإجراء 2,400 عملية جراحية، وصرف 6,000 نظارة، في عدد من المدن الباكستانية منها كراتشي، وشيكاربور، وخاران، وخزدار، وكنديارو.

مشروعات إنسانية

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الظروف المعيشية والصحية للمحتاجين في شتى أنحاء العالم.



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