«مسك الفنون» يوثق مهنية الفنانين السعوديين والعرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق معهد (مسك للفنون) التابع لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية)، أمس مبادرة لكتابة ونشر سلسلة من الكتب الفنية عن الفنانين السعوديين والعرب باللغتين العربية والإنجليزية، تحت مسمى (مكتبة الفن).

وتقدم مخرجات المبادرة كتابين في النصف الأول من العام، وكتابين في النصف الثاني بمعدل 4 كتب سنويا، يستعرض كل كتاب فيها أعمالا مختارة، أو سلسلة محددة في الحياة المهنية لفنان سعودي أو عربي، إلى جانب احتوائها على مقالات مكتوبة من قيمين فنيين وكتاب ومختصين في المجال الفني.

وتستهل كتب السلسلة بكلمة من وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة معهد مسك للفنون الأمير بدر بن فرحان، قال فيها «يوثق مسك للفنون من خلال مبادرة (مكتبة الفن) ممارسات الفنانين العرب المؤثرين في مجالهم، كما يسعى لتيسير الوصول للفن، وجعله في متناول الجميع، ليلهمهم ويدفع متذوقيه إلى التفكير النقدي ويعزز التقدير العام للأعمال الفنية وقيمتها».

وكشفت الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون، ريم السلطان، عن نشأة مكتبة الفن التي انطلقت من فكرة لتوثيق أعمال الفنانين العرب والسعوديين وإثراء المحتوى الإبداعي المحلي، الذي يشكل جوهر أهداف معهد مسك للفنون، مضيفة «ندرك أن هناك ندرة في المنشورات المتعلقة بالفنانين الإقليميين، وينصب جزء من تركيزنا على غرس ثقافة الوعي، وتشجيع المزيد من التوثيق في قطاع الفن والثقافة، والإشادة بالفنانين».

وقالت محررة الكتب والمسؤولة عن الأصول والمراكز الثقافية في وزارة الثقافة عضو اللجنة الاستشارية في معهد مسك للفنون، منى خزندار، «إن عمل الفنان هو شكل من أشكال توثيق عصرنا، وهو بدوره سجل تاريخي»، وأضافت «مكتبة الفن هي إنتاج عربي سيسمح لنا بتسجيل تاريخنا الخاص، ومع نشر هذه السلسلة نأمل إلهام وتثقيف الجمهور حول الفن العربي في جميع أنحاء العالم».

وفي حين تنطلق المبادرة، ينظم معهد مسك للفنون كذلك معرضا لأعمال عبدالرحمن السليمان، وآخر لأعمال آدم حنين في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون في الرياض، تتضمن برامج مصاحبة تشمل حلقات نقاش وورش عمل لجميع الأعمار.

من سلسلة المبادرة:







كتاب عن الفنان السعودي عبدالرحمن السليمان (مواليد 1954)



- يعد من رواد المشهد الفني في المملكة.

- شغل منصب الرئيس الأول للجمعية السعودية للفنون التشكيلية 2007-2012.







كتاب عن الفنان المصري الراحل آدم حنين (1929-2020)







كتاب عن الفنانة السعودية لولوة الحمود (مواليد 1967)







كتاب عن الرسام العراقي الراحل رافع ناصري (مواليد 1940)



- أسس سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان.- تدور أعمالها حول الروحانية والحسابيات.- استوحى أعماله التجريدية من الطبيعة مع إشباعها بفنون الخط العربي.