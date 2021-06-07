شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تدعم مبدعي وزارة البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال رعاية الموهبة والإبداع والتميز، واستقطاب الطلاب الموهوبين وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، والأمين العام لـ»موهبة» الدكتور سعود المتحمي.وتأتي الاتفاقية الموقعة في مقر «موهبة» بالرياض، على هامش برنامج زيارة الوزير الفضلي للمؤسسة، الذي تضمن استعراض خطة وبرامج وخدمات موهبة بالإضافة إلى اطلاع معاليه على نماذج من مشاريع طلبة موهبة. يذكر أن الوزارة تسعى من خلال الاتفاقية لتطوير التعاون المشترك لخدمة المجتمع وتبادل المنفعة العامة، تنفيذا للتوجيهات السامية لتعاون الجهات الرسمية للدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وحرصا على تحقيق التعاون المثمر بينها وبين «المؤسسة» في كل ما يتعلق برعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم. المذكرة تضمنت





تعزيز مشاركة الموهوبين والموهوبات في المناسبات المحلية والإقليمية والدولية



العمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم أهداف الطرفين



التعاون في مجال التعليم والتدريب لرفع المستوى العلمي للموهوبين والموهوبات



التعاون في مجال نشر الأوراق العلمية



التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتقنية والاستشارات والدراسات الفنية



تبادل المعلومات والمواد والمنشورات العلمية والمشاركة في منصات التكنولوجيات



ترشيح طلبة موهبة وأعضاء رابطتها لبرامج تدريب نوعية مع الشركات الكبرى التي تتعامل مع الوزارة بغرض التوظيف والتدريب على رأس العمل



كانت هذه تفاصيل خبر «موهبة» تدعم مبدعي وزارة البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.