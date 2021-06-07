24 ذو القعدة موعد القبول بجامعة تبوك

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وأوضحت أن تقديم طلبات القبول سيبدأ الأحد 11/24/ 1442هـ حتى الأربعاء 12/4/ 1442هـ، فيما ستعلن نتائج القبول في 12/18/ 1442هـ.
ودعت الجامعة الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة، وعدم التردد في التواصل مع العمادة.
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