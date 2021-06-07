شكرا لقرائتكم خبر 24 ذو القعدة موعد القبول بجامعة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك مواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضحت أن تقديم طلبات القبول سيبدأ الأحد 11/24/ 1442هـ حتى الأربعاء 12/4/ 1442هـ، فيما ستعلن نتائج القبول في 12/18/ 1442هـ.

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة، وعدم التردد في التواصل مع العمادة.