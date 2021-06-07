دورة عن ريادة الأعمال باللغة العربية عبر منصة إيدكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بدء التسجيل في أول دورة الكترونية مجانية متاحة للجميع عبر الإنترنت، تحت عنوان «مغامرات ريادة الأعمال»، والمقرر أن تنطلق في 4 يوليو المقبل باللغة العربية، وتعنى بريادة الأعمال، وذلك عبر المنصة التعليمية العالمية إيدكس edX.org. وأفاد رئيس الجامعة توني تشان، بأن الدورة الالكترونية لريادة الأعمال ستساعد في زيادة كمية الأفكار الجديدة والإبداعية في المنظومة وإتاحة مغامرات مثيرة في ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن حداثة الدورة ستؤتي ثمارها عبر منصة إيدكس.



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