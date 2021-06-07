السعودية | هذا موعد عرض أول فيلم أنيمي سعودي في السينما

شكرا لقرائتكم هذا موعد عرض أول فيلم أنيمي سعودي في السينما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المقرر أن يعرض فيلم "الرحلة"، وهو أول فيلم رسوم متحركة سعودي، بتقنية 4DX بتعاون إنتاجي مع دولة اليابان، لأول مرة في قاعات السينما في السعودية بعد طول انتظار.

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فقد كشفت مجموعة فوكس سينما السعودية عن موعد عرض الفيلم المقرر يوم الخميس 17 يونيو، فيما سيعلن عن فتح باب حجز تذاكر الفيلم خلال الفترة القادمة.

رؤية إبداعية غير مسبوقة

وروجت الصفحة الرسمية لمجموعة فوكس سينما على تويتر للفيلم الجديد فكتبت: "أول فيلم انمیشن سعودي يتم إنتاجه بتقنية 4DX بالتعاون مع اليابان، فيلم مليء بأحداث الفانتازيا التاريخية، برؤية إبداعية غير مسبوقة! (الرحلة) يعرض في صالات فوكس سينما السعودية بتاريخ 17 يونيو".

كما شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بوستر فيلم "الرحلة" عبر حسابه في "تويتر"، وتضمنت التغريدة رابطاً يكشف تفاصيل العرض، شاكراً صناع العمل.

وكتب: "كلي فخر كسعودي وعاشق للمنجا والاينمي بهذا الفيلم الذي يعتبر أول إنتاج سعودي ياباني مشترك ومع استوديو توئي الشهير.. شركة مانجا تابعة لمؤسسة مسك الخيرية التي تحمل الأيادي البيضاء لسيدي ولي العهد.. شباب سعودي يفرح القلب وكسبو خبرة في هذا الفن من منبعه في اليابان".

في حين غرد سفير اليابان فو ميو إيواي لدى السعودية على تغريدة آل الشيخ قائلاً: "أنا سعيد جدا بوجود التعاون بين شركة Toei اليابانية وشركة مانجا لفيلم الانيمي المشترك هذا، وأتطلع إلى مشاهدته في المستقبل القريب".