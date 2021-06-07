- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 07:42 PM
بحثا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولةوزير الخارجية يستعرض العلاقات التاريخية مع نظيره البريطاني
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.
، وزير الخارجية يستعرض العلاقات التاريخية مع نظيره البريطاني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستعرض العلاقات التاريخية مع نظيره البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.