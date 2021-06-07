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محمد بن مسعود - الدمام - تسعى إدارة نادي الاتحاد لتجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول "الدولي" سعود عبد الحميد، عقب فراغ اللاعب مباشرة من مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.
وبات سعود عبد الحميد قريباً من دخول الفترة الحرة والتي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لناديه الحالي.
وسرت أنباء إعلامية عن سباق ثلاثي لأندية العاصمة الهلال والنصر والشباب للظفر بخدمات اللاعب الشاب.
وكانت إدارة الاتحاد قدمت عرضاً للاعب بلغ 5 ملايين ريال، إلا أن وكيل اللاعب رفض المبلغ المقترح.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 07:40 PMلاعب الاتحاد سعود عبد الحميد على "رادار" ثلاثي العاصمة
تسعى إدارة نادي الاتحاد لتجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول "الدولي" سعود عبد الحميد، عقب فراغ اللاعب مباشرة من مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.
وبات سعود عبد الحميد قريباً من دخول الفترة الحرة والتي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لناديه الحالي.
وسرت أنباء إعلامية عن سباق ثلاثي لأندية العاصمة الهلال والنصر والشباب للظفر بخدمات اللاعب الشاب.
وكانت إدارة الاتحاد قدمت عرضاً للاعب بلغ 5 ملايين ريال، إلا أن وكيل اللاعب رفض المبلغ المقترح.
، لاعب الاتحاد سعود عبد الحميد على "رادار" ثلاثي العاصمة ،
المصدر : الخليج 365
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