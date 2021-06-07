- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين العامة.
ودشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الحملة في جميع الفروع، وأطلق فعاليتها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في المنطقة.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تقوم على برامج ميدانية توعوية وقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية، والانتماء والحفاظ على مقدرات البلاد وحماية اللحمة الوطنية من كل ما يزعزع اجتماع الكلمة.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 07:30 PM
في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين العامةهيئة الأمر بالمعروف بجدة تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين العامة.
ودشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الحملة في جميع الفروع، وأطلق فعاليتها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في المنطقة.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تقوم على برامج ميدانية توعوية وقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية، والانتماء والحفاظ على مقدرات البلاد وحماية اللحمة الوطنية من كل ما يزعزع اجتماع الكلمة.
، هيئة الأمر بالمعروف بجدة تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأمر بالمعروف بجدة تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.