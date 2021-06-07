، في ختام معسكر كرواتيا.. الأخضر الشاب يواجه البوسنة والهرسك ،

محمد بن مسعود - الدمام - يختتم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء مشاركته في الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تأتي على هامش معسكره الإعدادي المقام ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب البوسنة والهرسك تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت كرواتيا (الثانية عشر مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مدينة سفيتي مارتن.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي حصته التدريبية صباح اليوم الاثنين تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قسّموا خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، طبقت المجموعة الأولى مران الاستحواذ على الكرة، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الكرات الثابتة.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.