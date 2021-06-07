شكرا لمتابعة خبر عن جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية والبكالوريس والدبلوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أعلنت جامعة تبوك عن مواعيد القبول لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وكشفت الجامعة أن تقديم طلبات القبول سيبدأ يوم الأحد 24/11 1442هـ حتى يوم الأربعاء 4/12/1442هـ، فيما ستعلن نتائج القبول في يوم الأربعاء 18/12/ 1442هـ .

وسيكون تثبيت القبول من يوم الأربعاء الموافق 18/12/1442هـ إلى الأحد الموافق 29/12/1442هـ.

أما الإنسحاب من القبول فهو من الأربعاء 18/12/1442هـ إلى الأحد الموافق 14/1/1443 هـ، ويبدأ العام الدراسي الجامعي 1443 في يوم الأحد الموافق 21/1/1443 هـ الموافق 19/8/2021 م.

وأكدت الجامعة على جميع الطلاب والطالبات لضرورة اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.

كما دعت لعدم التردد في التواصل مع العمادة عبر وسائل الاتصال المعلنة حيث خصصت العمادة فريقاً متكاملاً للدعم الفني للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي إشكالية تواجههم أثناء تقديم طلباتهم.