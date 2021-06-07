5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 5 مناطق سعودية، اليوم الإثنين، أعلى مناطق المملكة ارتفاعا في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية والبالغ 1161 حالة إصابة جديدة.

ووفق بيان وزارة الصحة، سجلت منطقة مكة المكرمة 438 حالة، وسجلت منطقة الرياض 204، وسجلت المنطقة الشرقية 178 حالة، وتبعتها منطقتا المدينة المنورة وعسير بتسجيل 81 حالة لكل منهما.

وسجلت منطقة جازان 63 حالة والقصيم 45 حالة وحائل 21 حالة وتبوك 20 حالة ونجران 13 حالة والباحة 9 والحدود الشمالية 6 حالات والجوف حالتي إصابة بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 458707 حالات.

كما أوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1216 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 441860 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7471 حالة.