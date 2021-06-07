4 مناطق تتأثر بسحب رعدية ورياح مثيرة غدًا الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، تأثر عدد من مناطق المملكة بسحبٍ رعديَّة ورياحٍ مثيرةٍ؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز، إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات من منطقة مكة المكرمة، كما تتأثر المنطقة الشرقية والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران برياح نشطة تثير الاتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقيَّة.

ووفق التقرير، يشهد البحرُ الأحمر، رياحًا سطحيَّة شماليَّة غربيَّة بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحا سطحيَّة شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسط الموج.