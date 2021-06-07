السعودية | وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يلتقي قائد الحركة الشعبية بقطاع الشمال

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التقى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال زيارته الرسمية لجمهورية جنوب السودان، رئيس الحركة الشعبية بقطاع الشمال عبدالعزيز الحلو.

وتناول اللقاء سير مفاوضات السلام مع وفد الحكومة السودانية، حيث أكد معالي وزير الدولة حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق السلام الشامل في السودان، بما يحقق أمنه ووحدته واستقراره.