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السعودية | وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يلتقي قائد الحركة الشعبية بقطاع الشمال

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 5 ثواني - 6:11 مساءً, 7 يونيو 2021 م

المناطق - واس

التقى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال زيارته الرسمية لجمهورية جنوب السودان، رئيس الحركة الشعبية بقطاع الشمال عبدالعزيز الحلو.
وتناول اللقاء سير مفاوضات السلام مع وفد الحكومة السودانية، حيث أكد معالي وزير الدولة حرص المملكة العربية على تحقيق السلام الشامل في السودان، بما يحقق أمنه ووحدته واستقراره.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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