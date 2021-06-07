شكرا لقرائتكم خبر عن العيسي يبحث مع الممثل الأممي لـ « تحالف الحضارات» التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى ، في مكتبه ظهر اليوم، الممثل السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، وبحث معه سُبُل تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي.

من جانبه قال الممثل السامي لمكتب تحالف الحضارات بالأمم المتحدة: "نقدِّر جهود د.العيسى في نشر الحوار بين أتباع الأديان وتدعيم الدمج الاجتماعي، ومكافحة الكراهية وبُغض الغرباء".