اخبار السعوديه

العيسي يبحث مع الممثل الأممي لـ « تحالف الحضارات» التعاون المشترك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العيسي يبحث مع الممثل الأممي لـ « تحالف الحضارات» التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى ، في مكتبه ظهر اليوم، الممثل السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، وبحث معه سُبُل تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي.

من جانبه قال الممثل السامي لمكتب تحالف الحضارات بالأمم المتحدة: "نقدِّر جهود د.العيسى في نشر الحوار بين أتباع الأديان وتدعيم الدمج الاجتماعي، ومكافحة الكراهية وبُغض الغرباء".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا