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إنجاز 107 كم من طريق "الظهران- العقير- سلوى" المزدوج

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الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة النقل أعمالها في مشروع طريق الظهران ، العقير، سلوى المزدوج، الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه، بإجمالي أطوال 185 كيلومترًا، بعد الانتهاء من جزء منه بطول 107كم، وجاري العمل على الجزء المتبقي بطول 78كم .

ويسهم المشروع في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية عبر تحسين الربط الإقليمي والمحلي لشبكة الطرق مع دول ، ويعزز ريادة المملكة عالمياً في ترابط الطرق محلياً ، وتحسين التنقل بين المدن ، وتقليل الوقت المستغرق للرحلات من خلال نقل حركة الشاحنات خارج بقيق والهفوف.

إلى ذلك، بلغت نسبة الإنجاز في المشروع خلال مرحلتيه الأولى والثانية نسبة 100% وجاءت النسبة المنجز في المرحلة الثالثة 42% فيما حلت المرحلة الرابعة بنسبة تصل إلى 57%.

ويختصر الطريق معدل زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتنمية حركة السياحة لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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