شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب السودان يثمن جهود المملكة لدعم الأمن في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

كما ثمن رئيس جمهورية جنوب السودان جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الإفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها، وجهودها الكثيفة في اتفاقية جوبا للسلام.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجنوب السودان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.