شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لدعم المبدعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال رعاية الموهبة والإبداع والتميز، واستقطاب الطلاب الموهوبين, وذلك بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

وتأتي الاتفاقية الموقعة في مقر "موهبة" بالرياض، على هامش برنامج زيارة معالي الوزير الفضلي للمؤسسة، الذي تضمن استعراض خطة وبرامج وخدمات موهبة بالإضافة إلى اطلاع معاليه على نماذج من مشاريع طلبة موهبة.

وتضمنت المذكرة مجالات تعاون عدة مثل: تعزيز مشاركة الموهوبين والموهوبات في المناسبات المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم أهداف الطرفين، والتعاون في مجال التعليم والتدريب لرفع المستوى العلمي للموهوبين والموهوبات، والتعاون في مجال نشر الأوراق العلمية.

كما تضمنت كذلك التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتقنية والاستشارات والدراسات الفنية، وتبادل المعلومات والمواد والمنشورات العلمية والمشاركة في منصات التكنولوجيات، إضافة إلى ترشيح طلبة موهبة وأعضاء رابطتها لبرامج تدريب نوعية مع الشركات الكبرى التي تتعامل مع الوزارة والجهات المرتبطة بها بغرض التوظيف والتدريب على رأس العمل، وفقاً للإجراءات النظامية.

يذكر أن الوزارة تسعى من خلال الاتفاقية لتطوير التعاون المشترك لخدمة المجتمع وتبادل المنفعة العامة، تنفيذاً للتوجيهات السامية لتعاون الجهات الرسمية للدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وحرصاً على تحقيق التعاون المثمر بينها وبين "المؤسسة" في كل ما يتعلق برعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم.