شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تسجيل 1161 إصابة جديدة وتعافي 1216 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1161) حالة مؤكدة وتعافي (1216) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9376) حالة منها (1579) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (458707) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (441860) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة ليصل الإجمالي إلى (7471) حالة، إضافة إلى إجراء (86073) فحصاً مخبرياً.

وحثت الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).