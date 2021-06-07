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الصحة : تسجيل 1161 إصابة جديدة وتعافي 1216 حالة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1161) حالة مؤكدة وتعافي (1216) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9376) حالة منها (1579) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (458707) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (441860) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة ليصل الإجمالي إلى (7471) حالة، إضافة إلى إجراء (86073) فحصاً مخبرياً.

وحثت الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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