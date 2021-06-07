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ترجمة 46 ألف جلسة قضائية عن بعد

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الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل، عن ترجمة أكثر من 46 ألف جلسة قضائية عن بعد، من خلال مركز الترجمة الموحد، منذ إطلاق المركز أبريل 2019.

وأوضحت الوزارة ، أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال عدة مترجمين يتحدثون أكثر من 18 لغة.

وأكدت تدريب المترجمين على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم ، موضحة أن أكثر اللغات ترجمة هي الإثيوبية، الأوردو، البنغالية، البشتو، الفلبينية، والهندية.

وأبانت أن المركز مزود بتقنيات متطورة، حيث تجري الترجمة عبر النظام الإلكتروني عن بعد بالصوت والصورة بسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون.

وأشارت إلى أنه عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقة باللغة العربية فهمه على الفور من خلال المترجم، ومن ثم يكونون على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها.

وبينت الوزارة أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها من خلال صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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