السعودية | ترجمة أكثر من 46 ألف جلسة قضائية عن بُعد في السعودية

شكرا لقرائتكم ترجمة أكثر من 46 ألف جلسة قضائية عن بُعد في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وزارة العدل السعودية، عن ترجمة أكثر من 46 ألف جلسة قضائية عن بعد، من خلال مركز الترجمة الموحد، منذ إطلاق المركز أبريل 2019.

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وأوضحت في بيان أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال عدة مترجمين يتحدثون أكثر من 18 لغة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكدت أنه تم تدريب المترجمين على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم السعودية، موضحة أن أكثر اللغات ترجمة هي الإثيوبية، والأوردو، والبنغالية، والبشتو، والفلبينية، والهندية.

تقنيات متطورة

كما أبانت أن المركز مزود بتقنيات متطورة، حيث تجري الترجمة عبر النظام الإلكتروني عن بعد بالصوت والصورة بسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون.

وأشارت إلى أنه عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقة باللغة العربية فهمه على الفور من خلال المترجم، ومن ثم يكونون على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها.

إلى ذلك، كشفت أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة، إذ يمكن الحصول عليها من خلال صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.