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ألغت الأحوال المدنية بعض الحالات التي تتطلب الإعلان في الصحف، والمطالبات بصكوك من كتابات العدل؛ تسهيلاً للإجراءات.
وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها على موقع "تويتر": تسهيلاً لإجراءات الأحوال المدنية؛ تم إلغاء الإعلان في الصحف، والمطالبة بصكوك من كتابات العدل للحالات التالية "تغيير الاسم الأول لمن تجاوز 18 عاماً، والتعديل في اسم الأب أو الجد الأول، أو إضافة اسم الجد الثاني".
وأضافت: من الحالات التعديل في اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وحذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 05:53 PM
من بينها تغيير الاسم الأول لمن تجاوز 18 عاماً.. وتعديل اسم الأب أو الجدالأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات
ألغت الأحوال المدنية بعض الحالات التي تتطلب الإعلان في الصحف، والمطالبات بصكوك من كتابات العدل؛ تسهيلاً للإجراءات.
وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها على موقع "تويتر": تسهيلاً لإجراءات الأحوال المدنية؛ تم إلغاء الإعلان في الصحف، والمطالبة بصكوك من كتابات العدل للحالات التالية "تغيير الاسم الأول لمن تجاوز 18 عاماً، والتعديل في اسم الأب أو الجد الأول، أو إضافة اسم الجد الثاني".
وأضافت: من الحالات التعديل في اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وحذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني.
، الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات ،
المصدر : الخليج 365
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