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دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز للبدء في إجراءات تسليم ما لديهم من حيوانات إلى المركز؛ حتى لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية.
وقالت "الحياة الفطرية": الأنظمة في المملكة العربية السعودية تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 05:52 PM
المركز حذّر من الوقوع تحت طائلة المحاسبة القانونية"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها
دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز للبدء في إجراءات تسليم ما لديهم من حيوانات إلى المركز؛ حتى لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية.
وقالت "الحياة الفطرية": الأنظمة في المملكة العربية السعودية تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
، "الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها ،
المصدر : الخليج 365
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