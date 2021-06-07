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أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي يائير ليفين، اليوم (الاثنين)، أن الكنيست سيصوت على الحكومة الجديدة، التي شكلها معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول 14 يونيو (حزيران).
وبين"ليفين" أمام المجلس أنه سيجري إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين، وفقاً لـ"رويترز".
وشكّل زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ائتلافاً من عدة أحزاب للإطاحة بـ"نتنياهو" الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عامًا.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 05:25 PM
أبلغ الأعضاء بجلسة التصديقالكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة في 14 يونيو
أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي يائير ليفين، اليوم (الاثنين)، أن الكنيست سيصوت على الحكومة الجديدة، التي شكلها معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول 14 يونيو (حزيران).
وبين"ليفين" أمام المجلس أنه سيجري إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين، وفقاً لـ"رويترز".
وشكّل زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ائتلافاً من عدة أحزاب للإطاحة بـ"نتنياهو" الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عامًا.
، الكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة في 14 يونيو ،
المصدر : الخليج 365
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