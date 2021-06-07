اخبار السعوديه

الكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة في 14 يونيو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - أبلغ الأعضاء بجلسة التصديق

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي يائير ليفين، اليوم (الاثنين)، أن الكنيست سيصوت على الحكومة الجديدة، التي شكلها معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول 14 يونيو (حزيران).

وبين"ليفين" أمام المجلس أنه سيجري إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين، وفقاً لـ"رويترز".

وشكّل زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ائتلافاً من عدة أحزاب للإطاحة بـ"نتنياهو" الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عامًا.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 05:25 PM

أبلغ الأعضاء بجلسة التصديق

الكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة في 14 يونيو
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي يائير ليفين، اليوم (الاثنين)، أن الكنيست سيصوت على الحكومة الجديدة، التي شكلها معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول 14 يونيو (حزيران).

وبين"ليفين" أمام المجلس أنه سيجري إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين، وفقاً لـ"رويترز".

وشكّل زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ائتلافاً من عدة أحزاب للإطاحة بـ"نتنياهو" الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عامًا.

الكلمات المفتاحية

، الكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة في 14 يونيو ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر الكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة في 14 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا