- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يتداول عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن لقطات مرعبة لنهر يجري، ولكن ليس به ماء بل حمم بركانية مشتعلة من بركان فاجراد السفيال في آيسلندا، ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس -حيث يقع بركان فاجرادالسفيال- ثورانه منذ حوالي 8 قرون؛ إذ يُعتقد أنه ظل خامداً لمدة 6000 عام.
ويبدو التقاط هذه المشاهد التي تحبس الأنفاس عن قرب ليست بالبساطة التي تبدو عليها، حيث تم التصوير بطائرة "درون" قال صاحبها جوي هيلمز إن "حول البركان توجد غازات ساخنة تنبعث منها اضطرابات في كل مكان حوله وصخور ساخنة تمطر عليك"، مؤكداً: "تحليق هذه الأشياء صعب" وفق موقع "روسيا اليوم".
بالإضافة إلى أن نوافير الحمم البركانية تتضح عن بعد؛ إذ يمكن أن يراها سكان العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، وهي كبرى مدن أيسلندا تبعد 30 كيلومتراً عن البركان.
وبعد حدوث 40 ألف زلزال في الأسابيع الماضية ثار البركان، ووصفت بعض صفحات التواصل الاجتماعي "بجهنم الحمراء".
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 05:35 PM
عقب 40 ألف زلزالبالفيديو.. شاهد "جهنم الحمراء" في نهر أيسلندا.. وكيف تم تصويرها
يتداول عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن لقطات مرعبة لنهر يجري، ولكن ليس به ماء بل حمم بركانية مشتعلة من بركان فاجراد السفيال في آيسلندا، ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس -حيث يقع بركان فاجرادالسفيال- ثورانه منذ حوالي 8 قرون؛ إذ يُعتقد أنه ظل خامداً لمدة 6000 عام.
ويبدو التقاط هذه المشاهد التي تحبس الأنفاس عن قرب ليست بالبساطة التي تبدو عليها، حيث تم التصوير بطائرة "درون" قال صاحبها جوي هيلمز إن "حول البركان توجد غازات ساخنة تنبعث منها اضطرابات في كل مكان حوله وصخور ساخنة تمطر عليك"، مؤكداً: "تحليق هذه الأشياء صعب" وفق موقع "روسيا اليوم".
بالإضافة إلى أن نوافير الحمم البركانية تتضح عن بعد؛ إذ يمكن أن يراها سكان العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، وهي كبرى مدن أيسلندا تبعد 30 كيلومتراً عن البركان.
وبعد حدوث 40 ألف زلزال في الأسابيع الماضية ثار البركان، ووصفت بعض صفحات التواصل الاجتماعي "بجهنم الحمراء".
، بالفيديو.. شاهد "جهنم الحمراء" في نهر أيسلندا.. وكيف تم تصويرها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد "جهنم الحمراء" في نهر أيسلندا.. وكيف تم تصويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.